По данным Колумбийского университета, чтение с бумаги обеспечивает более глубокое понимание текста

Исследование опубликовали ученые, представляющие Педагогический колледж, работающий при Колумбийском университете. Они провели эксперимент среди детей и подростков разного возраста и анализировали их мозговую активность во время чтения книг в бумажном и электронном вариантах.

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Источник изображения: hochyvseznat.ru

Ученые призывают не отказываться от бумажных экземпляров из-за того, что это может отразиться на успеваемости школьников. Это особенно актуально в США, где широко обсуждается кризис уровня грамотности среди школьников и студентов. Согласно результатам последнего исследования Минобразования, у детей, особенно 13-летних, отмечается ухудшение восприятия текстов.

Уровень грамотности стал ниже на 4 балла, если сравнивать с учебными годами, когда не было пандемии коронавируса. Самые худшие результаты совпадают со статистикой образования, полученной за 1971 год. Эксперты уверены, что на ситуацию повлиял переход на дистанционное обучение. Многие учащиеся не воспринимают всерьез такой метод получения знаний, не все могут воспринимать информацию в удаленном формате.

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Тем временем некоторые школьные округи, в том числе и Хьюстонский, отказываются от печатных изданий и библиотек в пользу цифровых программ. Ученые обеспокоены сложившейся ситуацией и продолжают проводить исследования в этом направлении.