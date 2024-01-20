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Astra_news
Аналитики XYZ: геймеры из РФ за год потратили более 160 миллиардов рублей на игры
В основном игроки покупали однопользовательские приключения. Большая часть суммы из указанной статистики была потрачена на официальные каналы дистрибуции.

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Школа онлайн-образования в сфере геймдев, созданная 5 лет назад, подвела итоги 2023 года. В прошлом году геймеры активно покупали видеоигры и внутриигровые товары. Анализ был составлен с учетом мониторинга рынка и опроса игроков, живущих на территории нашей страны.

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Источник изображения: terasale.com

Компания уточнила, более 105 миллиардов рублей было потрачено на официальные каналы дистрибуции, оставшаяся часть суммы ушла на сервисы-посредники для приобретения компьютерных игр. В основном аудитория тратила свой капитал на однопользовательские приключения. Эксперты прогнозируют, что в текущем году маленькие студии смогут привлечь больше внимания к своим проектам, интерес к индустрии не уменьшится. Независимые разработчики могут стать популярнее. Согласно ответам в опросах россияне играют в компьютерные игры по разным причинам, например: снять стресс, интересно провести время. 

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#игры #геймеры
Источник: championat.com
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