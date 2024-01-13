Он начал увлекаться компьютерными играми в 6 лет, киберспортивную карьеру начал в 2019 году.

Киберспортсмен из Орехово-Зуево Московской области известен среди геймеров под ником m0NESY. Ему 18 лет, и по версии HLTV он стал 4 в рейтинге топовых игроков в 2023 году. Осипов играет в киберспортивной организации G2 Esports.

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Источник изображения: escorenews.com

Эксперты заметили, что он улучшил показатели, если сравнивать с итогами 2022 года, когда киберспортсмен находился на 7-м позиции в списке лучших игроков. В прошлом году Осипов в рамках командой игры победил в нескольких турнирах Intel Extreme Masters. Прошлый год m0NESY завершил с рейтингом почти 1.20.

Илья Осипов стал пятым игроком в Counter-Strike из РФ, которого внесли в топ-5 геймеров по мнению престижного киберспортивного канала HLTV. Он стал четвертым лучшим игроком в 2023 году, имена первой тройки геймеров огласят после проведения HLTV Award Show. Торжественная церемония начнется в 8 вечера 13 января.

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