В стране стало больше происшествий из-за бесконтрольной зарядки мобильных устройств и прочей техники.

Статистику приводит МЧС России, в министерстве уточнили, стало больше происшествий из-за некорректной зарядки смартфонов, повербанков, самокатов и роботов-пылесосов.

По информации ведомства в РФ каждый день происходит до 10 пожаров. Представители МЧС призывают общество внимательнее следить за своими гаджетами и девайсами, заряжать их, как написано в инструкции. Они советуют не оставлять устройства на зарядке на всю ночь. От трех до десяти пожаров в стране начинаются из-за возгорания аккумуляторов, находящихся на зарядке.

реклама

Источник изображения: acums.ru

Многие люди забывают снимать телефон с зарядки, чего допускать не стоит. Возможно, им на первый взгляд кажется, что это не проблема, но такое суждение поверхностно. Напомним, этой зимой на форуме Reddit владелец iPhone 15 Pro Max написал, перед сном поставил смартфон на зарядку. Телефон настолько сильно нагрелся, что сжег зарядное устройство, был испорчен корпус устройства, а сам пользователь получил ожог.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы



