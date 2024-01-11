Чтобы заблокировать ресурс с запрещенным контентом, требуется несколько часов. В этом деле, по словам экспертов, важны оперативность и координация между госорганами и интернет-провайдерами.

В стране ужесточается борьба с вредоносными сайтами. Проект о быстрой блокировке запрещенного контента был разработан Генпрокуратурой РФ при поддержке Минцифры и Роскомнадзора.

Представители Генпрокуратуры сообщили о том, что на регулярной основе проводят мониторинг информации в интернете. В 2023 году в Роскомнадзор было направлено более 2 тысяч требований о внесудебном ограничении доступа к противоправному контенту. А годом ранее показатель составил почти 1 700 заявлений.

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Источник изображения: 24newnews.ru

Специалисты ведомства блокируют ресурсы, где опубликованы объявления продажи документов, конфиденциальных данных, что нарушает действующее законодательство. Новый законопроект позволяет блокировать запрещенный контент, в том числе и форумы, где мошенники предлагают свои услуги и призывают к нарушению закона, в течение нескольких часов. Во время блокировки незаконных ресурсов, по мнению экспертов, важны оперативность и координация между госорганами и интернет-провайдерами.

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