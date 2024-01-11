В рамках экспериментального режима во время поездок с пассажирами в автобусе будет находиться опытный водитель. В экстренных ситуациях он возьмет управление транспортом в свои руки и предотвратит аварии.

Это станет возможным в рамках реализации проекта BeIntelli, который осуществляет производитель автобусов MAN при поддержке Технического университета Берлина, IAV и Intel Mobileye.

Источник изображения: https://2051.vision

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В Германии были проведены опросы, которые показали, что, в целом, общество не возражает против того, чтобы среди общественных транспортов появился беспилотный автобус. Впервые в Берлине начали тестировать введение беспилотного общественного транспорта в 2019 году. В целях безопасности во время движения беспилотного автобуса в салоне будет находиться опытный водитель. В экстренных случаях он сможет взять контроль по управлению транспорта в свои руки и предотвратить возникновение аварийных ситуаций.

Этой весной необычный автобус будет ездить по трассе в сторону Бранденбургских ворот. Он создан на основе модели Lion City E. Новинка оснащена системой автовождения ADS и дисплеями с информационным табло, с помощью которых пассажиры могут узнать больше информации о новой технологии.

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