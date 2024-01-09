За 4,8 секунды на ней можно разогнаться до 100 километров в час. При этом максимальная скорость заявлена как 240 км\ч.

Презентация Afeela прошла во время конференции CES 2024. Созданием необычного электромобиля Sony занимается совместно с автопроизводителем Honda Motor.

На выставке представители компаний рассказали о концепте электрокара. Одной из отличительных особенностей новинки является то, что автомобилем можно управлять, используя геймпад DualSense от PlayStation 5. Автомобиль Afeela станет первым продуктом производства Sony Honda Mobility. Это предприятие было создано 2 года назад. Тогда стороны подписали договор о совместном производстве электромобилей. Автомобили будут поддерживать игровые приложения.

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Источник изображения: https://www.championat.com

К настоящему времени неизвестна ни точная дата выпуска Afeela, ни приблизительная стоимость транспортного средства. Известно, что машина будет оснащена 2моторной электросиловой установкой с приводом на обе оси совокупной мощностью более 535 лошадиных сил. Менее чем за 5 секунд на ней можно разогнаться до 100 километров в час, максимальная скорость заявлена как 240 км\ч. На новинке будет установлено 45 камер, позволяющих мониторить обстановку на дороге и следить за безопасным управлением электрокара. Ожидается, что поставки автомобиля начнутся не ранее 2026 года.

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