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Представители Агентства перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США и Aurora Flight Sciences начали создавать необычный самолет. Проект реализуется в рамках программы по контролю революционных самолетов с новыми эффекторами.
Как уточнили участники эксперимента, суть проекта заключается в том, чтобы показать возможности управления струями сжатого воздуха, которые меняют воздушные потоки над транспортным средством во время полета. Если коротко описать особенности, то программа подразумевает отказ от руля, элеронов и других элементов управления авиационным транспортным средством.
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Источник изображения: techeblog.com
Но во время проведения эксперимента в новом самолете сохраняются традиционные элементы управления, это повысит уровень безопасность в эксплуатации. Будут установлены системы, позволяющие контролировать эффективность управления самолетом.
Размах крыльев экспериментального самолета составляет 9 метров, а масса авиационного транспорта превышает 3 тонны. Конструкция модели модульная, поэтому будет возможность продолжать эксперименты с помощью перемены расположения модулей.