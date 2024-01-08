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Astra_news
Первый полет экспериментального самолета X-65 запланирован на 2025 год
Ожидается, что беспилотный самолет может маневрировать, контролируя воздушные потоки вокруг себя.

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Представители Агентства перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США и Aurora Flight Sciences начали создавать необычный самолет. Проект реализуется в рамках программы по контролю революционных самолетов с новыми эффекторами.

Как уточнили участники эксперимента, суть проекта заключается в том, чтобы показать возможности управления струями сжатого воздуха, которые меняют воздушные потоки над транспортным средством во время полета. Если коротко описать особенности, то программа подразумевает отказ от руля, элеронов и других элементов управления авиационным транспортным средством.

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Источник изображения: techeblog.com

Но во время проведения эксперимента в новом самолете сохраняются традиционные элементы управления, это повысит уровень безопасность в эксплуатации. Будут установлены системы, позволяющие контролировать эффективность управления самолетом.

Размах крыльев экспериментального самолета составляет 9 метров, а масса авиационного транспорта превышает 3 тонны. Конструкция модели модульная, поэтому будет возможность продолжать эксперименты с помощью перемены расположения модулей.

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Источник: 2051.vision
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