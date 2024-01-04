Нововведение будет распространяться на физических лиц, являющихся налоговыми резидентами России.

Ожидается, что планы в этом направлении начнут реализовываться в первом полугодии 2024 года. Исследование в этом направлении регулятор завершит в феврале. Таким образом, будет определена возможность идентификации подобных переводов. В этой работе примут участие 20 банков.

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Источник изображения: regnum.ru

Эта информация поможет выявлять риски, связанные с вложениями в криптоактивы. Переводы, связанные с покупкой криптовалюты, будут отслеживаться у физических лиц, являющихся налоговыми резидентами России. В 2024 году в РФ должны легализовать майнинг. Государственный и политический деятель Анатолий Аксаков напомнил, что власти хотели согласовать законопроекты еще в прошлом году, но ответственные структуры не смогли прийти к единому мнению. Ожидается, что в этом году проекты будут согласованы и утверждены на федеральном уровне. На этапе обсуждения находится регулирование криптовалюты в стране. Вполне возможно, что майнеры будут платить налоги не с прибыли, а с дохода.

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