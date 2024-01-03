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Astra_news
Фестиваль Summer Game Fest запланирован на июнь 2024 года
Он пройдет в Лос-Анджеле, трансляцию шоу будут проводить на популярных интернет-площадках, чтобы геймеры со всего мира могли посмотреть мероприятие.

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Это одно из самых ожидаемых событий в игровой индустрии этого года. Крупная игровая выставка проходит ежегодно с 2020 года. Накануне стало известно, что в новом году мероприятие состоится в первом месяце лета, точная дата пока еще неизвестна.

Геймеры считают, что по традиции шоу будет вести известный канадский журналист и телеведущий Джефф Кили. На выставке будут показаны новые трейлеры ранее показанных игр и ожидаемых новинок, будут обсуждаться игровые консоли и лайфхаки по преодолению сложных этапов в играх. Событие пройдет в Лос-Анджелесе, больше организаторы не стали уточнять детали.

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Источник изображения: playground.ru

Summer Game Fest как яркое событие, посвященное видеоиграм, проходит в разное время, раньше шоу запускали в мае, июне, июле и августе. Оно длится несколько дней. Все желающие посмотреть шоу, не успевшие взять билеты, могут посмотреть трансляцию мероприятия на YouTube и других популярных интернет-площадках.

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Источник: cyber.sports.ru
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