Пользователи считают, что это было ожидаемо. Судя по опросам, большинство встретило новость без возражений, хотя некоторые компании были против такого единого стандарта.

Теперь гаджеты и девайсы, выставленные на продажу в магазинах Евросоюза, должны иметь разъем USB-C или, как его еще называют USB Type-C. Чиновники уже объявили эту информацию обществу, теперь представители Европейской комиссии ее официально подтвердили.

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Источник изображения: allneti.com

Нововведение распространяется на мобильные телефоны, планшеты и ноутбуки. При этом разъем USB-C должен быть у электронных книг, камер, гарнитур и навигационных систем. Эксперты акцентируют внимание на том, что совершенствуется технология зарядки устройств, сокращаются электронные отходы. Пользователям станет легче искать зарядные устройства, если зарядка сломалась, или ее оставили дома при выходе на улицу. Отличительной особенностью разъема является то, что он симметричен по горизонтали, поэтому зарядка подключается к устройству любой стороной. 24-контактный двухсторонний разъем рассчитан на длительную эксплуатацию, он подходит для ежедневного использования.

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