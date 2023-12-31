Российская игра выйдет в 2024 году, во время ее разработки привлекались исторические консультанты, чтобы детали в тайтле не противоречили реальным историческим событиям. Это одно из самых ожидаемых событий в индустрии в первой половине следующего года

Новосибирская студия представила новый геймплей, опубликовав отрывки из дневника разработки игры в жанре Action/RPG. Ожидается, что «Смута» выйдет в начале следующего года.

По информации разработчика, действия игры развиваются в далеком 1612 году, когда были времена Смуты, отсюда и название тайтла. Игру разрабатывают по прототипу романа Михаила Загоскина «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году». Но сюжет в игре динамичнее, чем первоисточник, будет много ярких деталей. Со слов продюсера Андрея Белова, одной из самых важных деталей в проекте будет одежда на главном герое Юрии. Это не просто декорация, от нее зависят отношения с другими персонажами. Можно предугадать, чем может закончиться та или иная ситуация.

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Источник изображения: playground.ru

В игре у Юрия много врагов, он будет с ними сражаться, они пытаются загородить ему путь по миру. Презентация боевой системы запланирована на январь следующего года, поэтому детали остаются под секретом. Известно, что главный герой может свободно разговаривать с другими персонажами, можно посмотреть, как примерно выглядело общество в начале XVII века.

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«Смута», если не будет сбоев по графику, должна поступить в продажу в конце февраля. В прошлом году Институтом развития интернета на разработку игры было выделено более 250 миллионов рублей.