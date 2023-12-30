Недавно компания показала четвероного робота B2, а теперь анонсирует новый проект. Двуногий гуманоид может переносить различные вещи на разные расстояния весом до 30 килограммов.

Представители китайской компании рассказали, что H1 будет стоить не меньше чем 90 000 тысяч долларов, и он может составить сильную конкуренцию гуманоидным роботам от Tesla и других известных брендов.

Двуногий гуманоид H1 при росте 180,5 сантиметра будет весить чуть более 45 килограммов. Он может передвигаться со скоростью более 1,5 м/с, максимальная скорость запрограммирована на 4,5 км/ч. При этом робот будет способен переносить в целости и сохранности вещи до 30 килограммов. Благодаря продуманной конструкции робот будет свободно передвигаться, в него установят двигатели, позволяющие крутиться в разные стороны. Специалисты разрабатывают двигающиеся пальцы. Таким образом, H1 станет одним из самых мощных двуногих гуманоидов.

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Источник изображения: toptelegram.ru

Робот H1 будет работать на литиевой батарее на 864 Вт•ч. Он может выдерживать различные удары, выполнять различные команды от своего владельца. В Unitree уточнили, что робот будет готов для продажи в течение 3-10 лет. Перед поступлением в продажу робот пройдет несколько ступеней тестирования, что позволит выявить его соотношение характеристикам. Важно убедиться в том, что он безопасен в эксплуатации и отвечает заявленным требованиям.

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