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Представители китайской компании рассказали, что H1 будет стоить не меньше чем 90 000 тысяч долларов, и он может составить сильную конкуренцию гуманоидным роботам от Tesla и других известных брендов.
Двуногий гуманоид H1 при росте 180,5 сантиметра будет весить чуть более 45 килограммов. Он может передвигаться со скоростью более 1,5 м/с, максимальная скорость запрограммирована на 4,5 км/ч. При этом робот будет способен переносить в целости и сохранности вещи до 30 килограммов. Благодаря продуманной конструкции робот будет свободно передвигаться, в него установят двигатели, позволяющие крутиться в разные стороны. Специалисты разрабатывают двигающиеся пальцы. Таким образом, H1 станет одним из самых мощных двуногих гуманоидов.
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Источник изображения: toptelegram.ru
Робот H1 будет работать на литиевой батарее на 864 Вт•ч. Он может выдерживать различные удары, выполнять различные команды от своего владельца. В Unitree уточнили, что робот будет готов для продажи в течение 3-10 лет. Перед поступлением в продажу робот пройдет несколько ступеней тестирования, что позволит выявить его соотношение характеристикам. Важно убедиться в том, что он безопасен в эксплуатации и отвечает заявленным требованиям.