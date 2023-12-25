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Astra_news
На новогодние праздники российские кинотеатры могут отказаться показывать голливудские фильмы
Зрители переживают, что в январе в кинотеатрах не будет большого выбора киноновинок. Опросы показывают, что большинству россиян нравится больше смотреть голливудское, а не отечественное кино.

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До 24 января кинотеатрам дали рекомендации не транслировать кинокартины зарубежного производства. Такая информация озвучена CinemaPlex со ссылкой на представителей кинотеатров.

Они сообщили, что им пришли письма от «Централ Партнершип», в которых были даны рекомендации по воздержанию от работы с альтернативным контентом до 24 января следующего года. Такие письма пока получили не все кинотеатры, но эксперты считают, что ограничения по трансляции зарубежного контента будут рекомендованы всем в ближайшее время.

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Источник изображения: newizv.ru

Кстати, подобные меры были в прошлом году, и это позволило отечественной комедии «Чебурашка» от режиссера Дмитрия Дьяченко стать лидером проката. Продолжение российского кинохита выйдет в прокат в конце декабря 2025 года. Одну из главных героев также сыграет Народный артист России Сергей Гармаш. Зрители, судя по отзывам, считают, что если бы в кинотеатрах показывали зарубежные фильмы, «Чебурашка» не смог стать лидером проката. Несмотря на это, семейная комедия, созданная на основе персонажей Эдуарда Успенского, собрала более 7 миллиардов рублей в прокате. 

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#новости
Источник: championat.com
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