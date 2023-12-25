Зрители переживают, что в январе в кинотеатрах не будет большого выбора киноновинок. Опросы показывают, что большинству россиян нравится больше смотреть голливудское, а не отечественное кино.

До 24 января кинотеатрам дали рекомендации не транслировать кинокартины зарубежного производства. Такая информация озвучена CinemaPlex со ссылкой на представителей кинотеатров.

Они сообщили, что им пришли письма от «Централ Партнершип», в которых были даны рекомендации по воздержанию от работы с альтернативным контентом до 24 января следующего года. Такие письма пока получили не все кинотеатры, но эксперты считают, что ограничения по трансляции зарубежного контента будут рекомендованы всем в ближайшее время.

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Источник изображения: newizv.ru

Кстати, подобные меры были в прошлом году, и это позволило отечественной комедии «Чебурашка» от режиссера Дмитрия Дьяченко стать лидером проката. Продолжение российского кинохита выйдет в прокат в конце декабря 2025 года. Одну из главных героев также сыграет Народный артист России Сергей Гармаш. Зрители, судя по отзывам, считают, что если бы в кинотеатрах показывали зарубежные фильмы, «Чебурашка» не смог стать лидером проката. Несмотря на это, семейная комедия, созданная на основе персонажей Эдуарда Успенского, собрала более 7 миллиардов рублей в прокате.

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