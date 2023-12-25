Владимир Путин подписал закон, который расширяет полномочия регулятора.

Подписан закон, в котором говорится, что у Центробанка отныне есть право по ограничению операций на полгода. Ограничительные меры для участников фондового и валютного рынков могут быть введены в условиях, когда существуют большие риски для стабильности финрынка.

Кроме того, теперь регулятор вправе требовать менять порядок расчетов и исполнения требований, которые предъявляются к участникам клиринга. Распоряжаться этими полномочиями Центробанк может при угрозе для финансовой стабильности в стране.

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Источник изображения: 9111.ru

Недавно стало известно о возможном запрете на продажу некоторых продуктов. При этом регулятор может временно остановить процесс купли-продажи и требовать вернуть средства покупателю, когда условия сделки противоречат действующему законодательству. Пока запрет еще не ввели, и он не имеет реальную силу.

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