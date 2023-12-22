Представители всемирно известной компании-производителя электромобилей и решений для хранения электроэнергии объявили о новом масштабном проекте. Компания построит завод в Шанхае в 2024 году.

Ожидается, что предприятие откроется в четвертом квартале следующего года. Завод будет работать в Шанхае, для реализации этой цели компания уже приобрела земельный участок. Строительные работы согласованы с администрацией.

Производственная мощность нового завода будет на уровне 10 тысяч хранилищ Megapack в год, это примерно 40 ГВт‧ч. И если не будут изменений в плане, то системы от Tesla будут экспортировать на весь мир. Известно, что закладка фундамента запланирована на следующий квартал, начало эксплуатации будет положено не ранее 2024 года.

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Источник изображения: https://www.tesla.com

Megapack представляет собой батарею, размер, которой можно сравнить с транспортным контейнером. Ее можно использовать для генерации возобновляемой энергии. Она может стать альтернативной стандартных «пиковых электростанций», которые работают от сети. Емкость блока Megapack рассчитана до 3 МВт‧ч.

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