Многие россияне пользуются технологиями искусственного интеллекта. Проблема в том, что ИИ может сгенерировать информацию, которая не соответствует действительности, что может повлечь за собой негативные последствия.

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин дал поручение Минцифры России до 19 марта следующего года проработать способы по обнаружению ложных сведений, сгенерированных технологией искусственного интеллекта. Таким образом, в стране борются с фейками в сети.

Еще во время ежегодной пресс-конференции Владимира Путина особое внимание акцентировалось на развитии технологий искусственного интеллекта. Путин подчеркнул, что развитие ИИ нельзя предотвратить, поэтому очень важно, чтобы Россия стала в числе лидеров в указанном направлении. Ранее в Госдуме сообщили о разработке проекта по маркировке контента, сгенерированного нейросетями. Цель инициативы заключается в снижении рисков во время использования ИИ.

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Источник изображения: dzen.ru

В России, как и во многих других странах, люди активно используют ИИ. Проблема в том, что нейросеть не всегда выдает точную информацию, что искажает факты. До 19 марта специалисты Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ проработают вопросы по выявлению некорректной информации, сгенерированной искусственным интеллектом.

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