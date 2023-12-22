реклама
Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин дал поручение Минцифры России до 19 марта следующего года проработать способы по обнаружению ложных сведений, сгенерированных технологией искусственного интеллекта. Таким образом, в стране борются с фейками в сети.
Еще во время ежегодной пресс-конференции Владимира Путина особое внимание акцентировалось на развитии технологий искусственного интеллекта. Путин подчеркнул, что развитие ИИ нельзя предотвратить, поэтому очень важно, чтобы Россия стала в числе лидеров в указанном направлении. Ранее в Госдуме сообщили о разработке проекта по маркировке контента, сгенерированного нейросетями. Цель инициативы заключается в снижении рисков во время использования ИИ.
реклама
Источник изображения: dzen.ru
В России, как и во многих других странах, люди активно используют ИИ. Проблема в том, что нейросеть не всегда выдает точную информацию, что искажает факты. До 19 марта специалисты Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ проработают вопросы по выявлению некорректной информации, сгенерированной искусственным интеллектом.