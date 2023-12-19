Нейросеть с максимальной точностью может выявить расстройства аутистического спектра (РАС). Это группа психических расстройств, которые проявляются в виде нарушений во взаимодействии с кем-либо.

Научные сотрудники Южнокорейской медицинской школы при Университете Йонсей разработали уникальный метод выявления расстройств аутистического спектра (РАС). Они обучили ИИ со стопроцентной вероятностью вычислять, есть ли у ребенка аутизм или нет.

Результаты тестирования продемонстрировали то, что нейросеть не ошибается. Этот метод действительно может помочь в раннем возрасте выявить аутизм. Перед тем как рассказать о своем открытии, исследовательская группа изучала 958 детей, чьи родители одобрили участие в эксперименте. У половины из участников есть диагностированное расстройство аутистического спектра. Средний возраст детей составлял 7-8 лет.

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Источник изображения: inprojects.ru

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Ученые фотографировали сетчатку глаз участников, с помощью тестов они обучили ИИ определять наличие аутизма. Анализ работы продемонстрировал, что нейросеть на основе предоставленных снимков точно определяла, есть ли у ребенка аутизм или нет. Точность выявления патологии не снизилась даже, когда в рамках эксперимента исследователи решили обрезать 90% фотографии, и оставили область вокруг зрительного нерва.