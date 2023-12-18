Он смог покорить высоту в 6500 метров, предыдущий рекорд составлял 5816 метров.

Электрогрузовик Terren от Aebi Schmidt International AG, одного из мировых лидеров по производству широкого спектра высококачественной техники, покорил высоту в 6 500 метров по хребту Охос-дель-Саладо в Чили.

Речь идет о самом высоком действующем вулкане, что позволило Terren побить рекордный показатель. Ранее рекорд зафиксировал Volkswagen ID.4 GTX. В 2022 году электромобиль поднялся на Утурунку в Боливии в высоту на более чем 5 800 метров. Эксперты говорили, что рекорд будет трудно побить.

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Источник изображения: 2051.vision

Теперь новым рекордсменом считается Terren, грузовик, работающий от солнечных панелей. Емкость батареи составляет 90 кВт•ч, и это обеспечивает запас хода в 200 километров, мощность достигает почти 400 лошадиных сил. Панели, работающие от солнечной энергии, занимают 9 квадратных метров.

Terren стартовал у Марикунга и покорил сначала высоту 3 400 метров. Не так давно электрогрузовик смог пересечь отметку в 6 000 метров, и еще неделя потребовалась для установления рекорда.

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