Писатели хотели создать систему, в рамках которой разработчики ИИ могли бы предлагать свою цену за использование материала. Они хотят добиться гарантий на тот случай, если авторские права будут нарушены.

Писатели боятся стать жертвой технологического прогресса и пытаются получить награду за свои тексты, которые могут способствовать развитию искусственного интеллекта.

Ассоциация писателей-фантастов SFWA выступила с предложением рассмотреть перспективы, где разработчики ИИ могли бы обсудить цену за материал, защищенный авторским правом. Но последнее слово должно оставаться за авторами: если они не захотят подписывать договор, никто не сможет воспользоваться их интеллектуальными трудами.

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Источник изображения: toptelegram.ru

Проблема актуальна, особенно после того, как писатели подали в суд OpenAI, обвиняя компанию в том, что она незаконно использовала их труды для обучения языковых моделей GPT. Расследование по этому поводу продолжается. SFWA особо подчеркивает, что некоторые авторы готовы предоставить читателям бесплатный доступ к книгам, но это не означает, что тексты можно брать и использовать в коммерческих целях.

Представители SFWA предлагают создать систему, где авторы могут свободно решать, стоит ли предоставлять свои тексты для ИИ или нет. Также они считают, что нужно проработать линии защиты для тех, чей текст был использован без согласия.

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