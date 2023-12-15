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Astra_news
Обслуживание автомобилей в России за год подорожало более чем на 20%
Жителям России стало сложнее обслуживать машины. Выросли цены на покупку нового автомобиля, машины на вторичном рынке, запчасти и техобслуживание.

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По данным международной сети автосервисов Fit Service средний чек за обслуживание и ремонт автомашин увеличился до 7 700 рублей. С января по ноябрь 2023 года было замечено подорожание на 25%.

Тенденция появилась по нескольким причинам, среди которых находятся и кадровые проблемы в отрасли. Работодатели говорят, что делают все возможное, чтобы повысить престиж работы и сохранить рабочие места за специалистами. Они повышают зарплаты, что отражается на повышении качества обслуживания клиентов. Другим ключевым фактором стало увеличение стоимости автозапчастей.

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Источник изображения: drivedrom.ru

Если сравнивать статистику с января по ноябрь прошлого года, то рост цен составляет 12%. А если сравнивать с показателем за 2021 год, то подорожание составило 51%. Средние цены в республиках достигли отметки почти в 16 000 рублей, а в Москве — более 20 000 рублей.

Водителей такая ситуация не устраивает. Они заметили, что цены выросли на все, начиная от покупки автомобиля, запчастей и заканчивая техническим обслуживанием. По статистике Российского союза автостраховщиков, запчасти подорожали до 17%, расходники для техобслуживания — до 3%, щетки стеклоочистителя — более чем на 5%, масла — почти на 15%. Россиянам действительно стало труднее обслуживать автомобили.

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#новости
Источник: lenta.ru
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