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Astra_news
С 2024 года Chrome запускает отключение сторонних cookie
Нововведение в первую очередь направлено на усиление защиты конфиденциальных данных пользователей.

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Тестирование функции в браузере, как уточнили в Google, начнется уже 4 января. Компания планировала запуск опции в 2022 и 2023 году, но по определенным причинам время переносилось. С нового года будет отключена поддержка файлов, которые используют сайты, чтобы запомнить настройки и отслеживать активность пользователя.

Представители компании говорят, что время запуска функции несколько раз переносилось неслучайно: компания намеренно хотела предоставить возможность разработчикам, издателям и рекламодателям больше времени, чтобы адаптироваться к переменам. Нововведение направлено на усиление защиты конфиденциальных данных во время показов релевантной рекламы.

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Источник изображения: ВКонтакте

У экспертов были опасения, что сторонние cookie, которые позволяют отслеживать действия того или иного пользователя, могут спровоцировать нарушения частной жизни и безопасность пользователей. Далеко не все пользователи хотят видеть персонализированную рекламу. К тому же в этом случае повышаются риски стать жертвой хакерской атаки.

Некоторые браузеры уже запустили блокировку сторонних cookie по умолчанию, среди них ─ Firefox, Safari и так далее. В следующем году список пополнит Google Chrome, один из самых популярных браузеров на планете. Его рыночная доля составляет более 65%, и каждое изменение в браузере может повлиять на миллионы пользователей по всему миру. 

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#новости #интернет
Источник: gazeta.ru
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