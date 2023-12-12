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Astra_news
В Южной Корее изобрели колеса для безопасных поездок на машине по льду
Представители Hyundai Motor зарегистрировали патент, но технология пока еще не запущена в производство. Ее цель заключается в максимально безопасном и комфортном передвижении на автомобиле по льду.

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Известная автомобилестроительная компания Hyundai Motor изобрела необычное колесо, которое может заинтересовать водителей из разных стран мира. Принцип работы колеса заключается в специальных выдвижных «когтях» из металла, которые будут высовываться из покрышки в случае необходимости.

Эксперты заявляют, что новинка может сократить количество аварий в зимний период. По статистике в это время года, особенно в гололед, водители не всегда справляются с управлением транспортного средства. Представители Hyundai Motor уде запатентовали колесо для поездок на машине по льду. Известно, что в шину устанавливаются 6 радиальных канавок, в которых прячутся скобы. В спицах дисков есть вставки из сплава с эффектом памяти. Через обод колеса на спицы подают напряжение, и в этот момент вставки начинают восстанавливать исходную форму. Если нет гололеда на дороге, выдвижных «когтей» из металла не видно, скобы втягиваются в канавки.

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Источник изображения: Hyundai Motor

Специалисты Hyundai Motor рассказали, что противоледная технология пока еще не внедрена в производство. Нужно доработать шины, диски и колесные ободы. После этого компания должна получить соответствующую сертификацию, без которой невозможно запустить производство. Разработчики выразили надежду, что этот процесс не затянется, и скоро будет налажен выпуск колес.

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Источник: 2051.vision
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