Представители Hyundai Motor зарегистрировали патент, но технология пока еще не запущена в производство. Ее цель заключается в максимально безопасном и комфортном передвижении на автомобиле по льду.

Известная автомобилестроительная компания Hyundai Motor изобрела необычное колесо, которое может заинтересовать водителей из разных стран мира. Принцип работы колеса заключается в специальных выдвижных «когтях» из металла, которые будут высовываться из покрышки в случае необходимости.

Эксперты заявляют, что новинка может сократить количество аварий в зимний период. По статистике в это время года, особенно в гололед, водители не всегда справляются с управлением транспортного средства. Представители Hyundai Motor уде запатентовали колесо для поездок на машине по льду. Известно, что в шину устанавливаются 6 радиальных канавок, в которых прячутся скобы. В спицах дисков есть вставки из сплава с эффектом памяти. Через обод колеса на спицы подают напряжение, и в этот момент вставки начинают восстанавливать исходную форму. Если нет гололеда на дороге, выдвижных «когтей» из металла не видно, скобы втягиваются в канавки.

реклама

Источник изображения: Hyundai Motor

Специалисты Hyundai Motor рассказали, что противоледная технология пока еще не внедрена в производство. Нужно доработать шины, диски и колесные ободы. После этого компания должна получить соответствующую сертификацию, без которой невозможно запустить производство. Разработчики выразили надежду, что этот процесс не затянется, и скоро будет налажен выпуск колес.

рекомендации 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде



