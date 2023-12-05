Они создали инструмент, который оценивает вред искусственного интеллекта на окружающую среду. Главный посыл заявления ученых заключается в том, что пользоваться ИИ без последствий невозможно.

Вывод сделали ученые Hugging Face и Университета Карнеги-Меллона. Они провели исследование и заключили, что искусственный интеллект тратит больше энергии для работы во время создания картинок.

Американские ученые говорят, что энергию, которую тратит чат-бот для обработки 1 000 текстов, можно сравнить с энергией, которая нужна для зарядки телефона на 16%. Энергия, которая необходима для генерирования картинок, идентична энергии, которая заряжает смартфон с 0 до 100%. Получается, что процесс более энергозатратный.

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Источник изображения: zelengarden.ru

Исследовательская группа разработала инструмент Code Carbon, его особенность заключается в оценке вреда искусственного интеллекта на окружающую среду. Ученые утверждают, что во время создания ИИ тысячи картинок выделяется углекислый газ в объеме двухкилометровой поездки на обычном автомобиле. При этом специалисты прогнозируют, что скоро ИИ потребуется больше энергии для своей работы. Они обратились к обществу, чтобы люди понимали, что пользоваться искусственным интеллектом без последствий невозможно.

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