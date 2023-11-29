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Михаил Евраев сообщил, что Минин и Пожарский могут быть изображены на новых монетах ЦБ. Это значимые персоны в истории российского государства, они являются символами патриотизма. Их историю изучают в школах по всей России.
Михаил Яковлевич рассказал прессе, политики обсуждали историю. «Думаю, мы будем выходить с такими инициативами», ─ подчеркнул он.
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Источник изображения: culture.ru
Напомним, 22 года назад на купюре 1 000 рублей появились достопримечательности Ярославля. Город занимает площадь 205 квадратных километров, он был основан в 1010 году. Население по данным на 2023 год составляет более 570 000 человек, это третий по численности город в Центральном федеральном округе страны. Исторический центр Ярославля находится под защитой ЮНЕСКО. Новая купюра номиналом в 1 000 рублей посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу.