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Компании собираются выпустить уникальные часы Xbox, которые будут созданы в ограниченном количестве. Функциональные аксессуары изготавливаются в белом цвете, их создание было вдохновлено дизайном Xbox-контроллера. Это олицетворение моды и игровой эстетики.
Ожидается, что всего в мире будет 250 экземпляров часов для мужчин и женщин, они будут украшены в стиле ледяного кристалла, что характерно для Xbox. В комплекте будут идти силиконовые белые и черные ремни, которые легко сочетаются с любым стилем в одежде.
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Источник изображения: ithome.com
Стоит отметить, что это не смарт-часы, новинки выйдут в стиле кварцевых часов. Кроме времени на них можно посмотреть день недели и дату. Известно, что часы Xbox обладают водонепроницаемостью до 50 метров, что повышает долговечность в использовании. Особенно эта функция удобна для тех, кто увлекается водными видами спорта. Функциональный аксессуар будет продаваться не меньше чем за 80 долларов.