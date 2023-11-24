На необычный эксперимент согласилась группа Filatov&Karas . Новинка несильно отличается от того контента, что выпускают сейчас артисты.

Песня группы Filatov&Karas называется «Спойлер», она вышла при поддержке «СТУДИО» от «Звука». Над созданием трека и записи музыкального клипа работали AI-решения Сбера.

Музыканты доказали, что на основе ИИ можно создавать разнообразный творческий контент. За визуальную часть клипа отвечала нейросеть Kandinsky при содействии SymFormer, которая обучена на более чем 200 000 композиций разных жанров.

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Премьера клипа прошла на международной конференции AI Journey 2023. Скоро пользователи приложения «СТУДИО» смогут создавать собственные композиции, используя технологию ИИ. Трек, записанный вместе с ИИ, несильно отличается от того контента, что выпускают современные музыканты.

Источник изображения: afisha7.ru

Напомним, группа Filatov&Karas началась с диджейского дуэта, который работал в жанре дип- и клаб-хауса. К музыкальному проекту присоединились вокалисты, но союз единомышленников по-прежнему генерирует вирусные композиции и записывает ремиксы. У коллектива миллионы поклонников, но вместе с тем нельзя сказать, что о нем знают все в стране.

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