Такой вывод был сделан благодаря проведенному анализу за 58 лет.

Национальный институт исследования ледников и экосистем зафиксировал: почти за 60 лет страна утратила более 55% ледникового покрытия. Ученые полагают, прежде всего, это связано с повышением глобальной температуры.

По словам сотрудницы Института Майры Мехия, в данный момент в Перу насчитывается чуть более 1 000 квадратных километров ледникового покрытия. Проблема в том, что потеря ледников оказывает влияние на Амазонку, ведь ледники снабжают реку водой. Ученые напомнили, что массив Чила, потерявший почти весь ледяной покров, был одним из ключевых источников воды для самой крупной реки на Земле по длине, площади бассейна и полноводности.

реклама

Источник изображения: mktravelclub.ru

И это не единственный случай таяния ледников. Напомним, Швейцарская академия наук сделала заявление о том, что за последние пару лет ледники в стране потеряли около 10% объема. Однако объем таяния ледников оказался на уровне конца XX века.

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде



