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Astra_news
Ученые обнаружили, в Перу исчезло больше половины ледников
Такой вывод был сделан благодаря проведенному анализу за 58 лет.

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Национальный институт исследования ледников и экосистем зафиксировал: почти за 60 лет страна утратила более 55% ледникового покрытия. Ученые полагают, прежде всего, это связано с повышением глобальной температуры.

По словам сотрудницы Института Майры Мехия, в данный момент в Перу насчитывается чуть более 1 000 квадратных километров ледникового покрытия. Проблема в том, что потеря ледников оказывает влияние на Амазонку, ведь ледники снабжают реку водой. Ученые напомнили, что массив Чила, потерявший почти весь ледяной покров, был одним из ключевых источников воды для самой крупной реки на Земле по длине, площади бассейна и полноводности.

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Источник изображения: mktravelclub.ru

И это не единственный случай таяния ледников. Напомним, Швейцарская академия наук сделала заявление о том, что за последние пару лет ледники в стране потеряли около 10% объема. Однако объем таяния ледников оказался на уровне конца XX века.

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#новости
Источник: lenta.ru
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