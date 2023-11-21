Сейчас по этому поводу проводится проверка. В целях безопасности граждан система Botkin.AI больше не работает.

Росздравнадзор остановил эксплуатацию Botkin.AI, системы анализа снимков КТ с искусственным интеллектом, потому что эксперты заключили, что она может нести опасность для здоровья. В данный момент идет проверка производителя, однако прессе не рассказали, о каких именно дефектах идет речь.

В департаменте здравоохранения Москвы подтвердили информацию: в целях безопасности система в горклиниках больше не применяется. Напомним, системе присвоили регистрационное удостоверение 3 года назад, разработчиком проекта выступает «Интеллоджик».

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Источник изображения: medvestnik.ru

Компания привлекла около 100 миллионов рублей от различных инвесторов. В прошлом году доход составил более 15 миллионов рублей, убыток организации равен 100 миллионам рублей. Известно, что использование системы было признано неэффективным, но кроме отсутствия получения результатов было зарегистрировано несколько дефектов.

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