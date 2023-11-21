Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Astra_news
В российских клиниках перестали использовать системы с ИИ
Сейчас по этому поводу проводится проверка. В целях безопасности граждан система Botkin.AI больше не работает.

реклама

Росздравнадзор остановил эксплуатацию Botkin.AI, системы анализа снимков КТ с искусственным интеллектом, потому что эксперты заключили, что она может нести опасность для здоровья. В данный момент идет проверка производителя, однако прессе не рассказали, о каких именно дефектах идет речь.

В департаменте здравоохранения Москвы подтвердили информацию: в целях безопасности система в горклиниках больше не применяется. Напомним, системе присвоили регистрационное удостоверение 3 года назад, разработчиком проекта выступает «Интеллоджик».

реклама

Источник изображения: medvestnik.ru

Компания привлекла около 100 миллионов рублей от различных инвесторов. В прошлом году доход составил более 15 миллионов рублей, убыток организации равен 100 миллионам рублей. Известно, что использование системы было признано неэффективным, но кроме отсутствия получения результатов было зарегистрировано несколько дефектов.

рекомендации
Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде


#новости #медицина #искусственный интелект
Источник: rbc.ru
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

В Москве могут построить два небоскреба и соединить их жилым "мостом"
Медведев: Россия смогла не допустить массового отъезда ученых, но за ситуацией нужно следить
Россия построит новые ТЭЦ в Казахстане
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Иране представили гиперзвуковую ракету "Фаттах-2" - она в 15 раз превышает скорость звука
30
Представлена ​​игровая консоль TerransForce Handle 5 с AMD R7 7840U, 7-дюймовым дисплеем FHD 120 Гц
4
Иранские инженеры создали зенитный комплекс Mehran, способный сбивать американские истребители F-35
9
Армения продолжает закупать оружие стандартов НАТО, в этот раз им поставят гаубицы MArG 155-мм
10
РСЗО "Торнадо-С" стремительно догоняет "Искандер" по мощности заряда и дальности запуска
+
У РФ появился новый "Ланцет" — Z-53 будет искать групповые цели и уничтожать их в составе роя дронов
1
Инсайдер: Из игры GTA 6 была вырезана основная функция
2
Актер «Ходячих мертвецов» наконец-то получил главную роль в фильме о Человеке-пауке
+
На Украине изменят закон о военной службе — в ВСУ собираются призывать заключенных и студентов
6
Российская ракета РВВ-МД2 впечатлила экспертов – США смогут выпустить аналог только через 10 лет
3
ФАС поручили разобраться с резким ростом цен на куриные яйца
5
НАСА продолжает изучать эрозию теплозащитного экрана корабля "Ориона" миссии "Артемида-1"
2
«Ланцеты» стали ещё опаснее – чем ВСУ грозит появление в СВО модифицированных дронов-камикадзе
+
Samsung зарегистрировала названия своих складных телефонов на 2024 и 2025 годы
+
Кризис в OpenAI: основатель может вернуться после скандального увольнения
1
Предрелизные образцы Core i3-14100 появились в продаже в Китае
2
Провайдер «Ярнет» рассказал, что такое ТСПУ, разработанное Роскомнадзором
4
Избранный президент Аргентины выступает против вступления страны в БРИКС
4
В России решено блокировать иностранные почтовые сервисы – опубликован список первых шести сайтов
15
Rockstar Games может выпустить ремастер Grand Theft Auto IV в 2024 финансовом году
1

Популярные статьи

10 забытых шутеров прошлого с потрясающим геймлеем, в которые стоит поиграть в 2023 году, часть 5
27
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Ноябрь)
33
Мои пространные рассуждения о воинственном феминизме Голливуда и попытках борьбы с ним
1
Как избавиться от многих проблем с Windows, играми и софтом на ПК в 2023 году — мой опыт
22
Архитектура RISC-V — новое поле битвы технологической холодной войны
11
Кто убивает западных наемников в тылу на Украине — рассказала Al Mayadeen
4
Обзор и тестирование видеокарты ASRock Radeon RX 7900XTX Aqua
56
S-3 Viking – самолёт, при помощи которого США планировали уничтожать советские подводные лодки
1
Канберра обвинила ВМС Китая в гидроакустической атаке против австралийских водолазов
1
Почему мы не можем сжигать весь наш мусор в вулканах или не все вулканы одинаково полезны
+

Сейчас обсуждают

kontoper
00:56
Проблема с ии довольно проста они не имеют актуальной инфы и на запрос дай мне свежие фото старбейс выдают прошлогодние (бинг) в сущности бинговский бот так и объяснил что его познания ограничены 2021...
Искусственный интеллект помог программисту найти работу
Товарищ Ким
00:45
Кговавого клоуна берегут, потому что он легко предсказуем, с ним легко соперничать. Покушения на него никто из Кремля не собирался делать. Должен быть номинал, который от "государства" ранее изветное ...
Зеленский: Я пережил 5-6 покушений, первое - самое интересное, а дальше это как с Covid - всё легче
Товарищ Ким
00:40
Театр абсурда какой-то. Министр обороны, страны, которая активно поставляет в Укрорейх полный спектр (включая самолёты) вооружений, с помощью которых укросвиньи убивают наших солдат и мирных жителей,...
Глава минобороны США Остин посетил Киев в связи с обсуждением вопроса о помощи Украине
Bratken
00:35
Или увидим. Но это не точно :) Пока что от крипты польза только в самом блокчейне как в средстве улучшения ЭДО. На этом все.
Вилли Ву: «Мы больше никогда в истории не увидим биткоин ниже $30 000»
Asker 013
00:26
Думаю это не спасёт Binance. Его "ориентация" на Америку, изначально была ошибкой. Ему бы Азии, Африки и Европы - с лихвой хватало бы...А он полез к тигру в пасть...
Гендиректор Binance Чанпэн Чжао пошел на сделку со следствием и выплатит 4 млрд долларов
Вадим Андриевский
00:20
Еще ни одной мобилы не видел с норм дисплеем. Оттенки серого отсуствуют напрочь.
Дисплей OnePlus 12 может превзойти даже экран грядущего Galaxy S24 Ultra
Товарищ Ким
00:19
"Следует понимать, что Армения остаётся членом ОДКБ" Это ничего не значит при таком руководителе страны как сейчас. Пашинян мать родную продаст, лишь бы подмаслить Запад.
Минобороны Армении опровергло сведения о якобы передаче Украине ОТРК «Точка-У»
Вадим Андриевский
00:18
Какой там уже кризис по счету и когда уже загниёт?
Высокие цены нефти и газа угнетают нефтехимическую отрасль Европы и на подходе жилищный кризис
Лев корл
00:18
Что за процессор такой Core i5-13700F?🤪🤪🤪😝
Собираем мощный игровой ПК 2023 года за 150 тысяч рублей для игр в QuadHD на ультра с RT (Ноябрь)
Вадим Андриевский
00:16
Самсунг и без вариантов.
Лучшие в мире SSD делает вовсе не Samsung — в топе Teamgroup, Crucial, Kingston и еще 15 брендов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем