В фильме снимались рэпер Птаха, Александра Вознесенская, братья Торсуевы, Эрик Робертс, Оливье Сиу и другие актеры. Съемки проводились в Тамбове.

Премьерный показ не прошел потому что, Министерство культуры РФ не выдало прокатное удостоверение новинке. Фильм Валерия Переверзева был снят в жанре боевика, драмы с элементами комедии. Это не продолжение «Брата» и «Брата-2» Алексея Балабанова.

К настоящему времени в разных городах России было приобретено более 1 000 билетов в кино, вложенные средства будут возвращены в ближайшее время. В профильном министерстве не уточнили причину невыдачи удостоверения. Однако без этого документа фильм не может выйти в широкий прокат по стране.

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Зрители возмущены, что за накануне этого объявления создатели кинокартины провели пресс-конференцию, но они не сказали об отсутствии прокатного удостоверения. Кинокритики предполагают, что этот шаг был намеренный, чтобы не снизить интерес среди аудитории. Эксперты предполагают, что фильм не вышел в кинопрокат, потому что в нем присутствует большое количество нецензурной лексики.

Источник изображения: брат3.рф

Съемки фильма проходили в Тамбове, действие в картине разворачивается в начале XXI века. По сюжету дочь генерала влюбляется в художника, но этот выбор отец не одобряет. У генерала есть близнец, который руководит местной бандой. Сюжетные линии персонажей пересекаются, поднимаются актуальные проблемы общества. В «Брате-3» снимались рэп-исполнитель Птаха, ранее выступавший в группе «Центр», братья Торсуевы и Эрик Робертс, который сыграл полицейского. Сейчас, по мнению кинокритиков, создатели фильма будут решать, стоит ли вносить правки в ленту, чтобы Минкульт РФ выдал прокатное удостоверение.

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