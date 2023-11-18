Неудобства носят временный характер. В общей сложности теле-, радиовещание прекратится на не более чем 88 часов.

По данным на 2023 год население города составляет более 1 миллиона человек, местных жителей уже предупредили о временном ограничении. Меры будут приняты в целях безопасности во время ремонтных работ.

Неудобства связаны с монтажными работами подсветки на телебашне. Ранее был проведен ремонт, и подсветку демонтировали. В ноябре ленты светильников будут возвращать на грани антенно-мачтового сооружения. Это осложняется тем, что работа будет проводиться на высоте свыше 100 метров. В целях безопасности специалисты отключат антенны.

реклама

ТВ и радио у жителей и гостей города перестанет вещать с утра до вечера 20-24 ноября, 27 ноября-1 декабря, 4-8 декабря, а также 12 декабря. Ожидается, перерыв составит не более 88 часов.

Источник изображения:stylishbag.ru

рекомендации Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы i7 14700К подъехал в Регард Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ i5 14600KF тоже поступил в продажу

Ранее в Донецке без предупреждения отключили свет, тысячи жителей не могли пользоваться электричеством. Это случилось из-за масштабной аварии на подстанциях. Для решения проблемы требуется замена опоры линии электропередач. Пока без света остаются около 50 000 абонентов.