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Коллективные усыпальницы находятся на северо-востоке башенного комплекса «Тумги», это примерно 50 километрах от храма. Всего в Ингушетии было найдено 3 средневековых склепа.
Представители Джейрахско-Ассинского музея-заповедника говорят, находки действительно уникальны, и они не были учтены во время составления списка объектов культурного наследия. Это большой археологический успех, археологи собираются продолжить работу в этом направлении.
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Источник изображения: rg.ru
Один склеп относится к редкому типу святилища, а другого сооружения строение имеет вид полуподземного склепа, один склеп руинирован. Сейчас ученые выясняют, кому могли принадлежать останки. Скорее всего, речь идет о фамильной усыпальнице семьи из благородного сословия. Первоначальная версия археологов гласит, что склепы могли быть построены в период с XV по XVII век.