В съемном жилье проживают разные категории граждан, начиная от студентов, приехавший получать знания в другом городе, и заканчивая молодыми семьями, которые хотят жить отдельно от родителей.

К такому выводу пришли эксперты «Мира квартир», и, по мнению аналитиков, подорожание в октябре является рекордным темпом. Для сравнения: за третий квартал текущего года арендная ставка в среднем стала выше на 3%.

Аналитики заметили, что цены на аренду однокомнатной квартиры поднялись в 62 из 70 исследованных городов. Цена на аренду 2-комнатной квартиры стала выше в 58 городах, 3-комнатной квартиры ─ в 54. Больше всего аренда квартир подорожала в Кирове. К примеру, цена на аренду однокомнатной квартиры стала больше почти на 16%, двухкомнатной — на более чем 24,5%, а трехкомнатные — на более чем 25%.

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Источник изображения: krovlyakryshi.ru

Также ощутимый рост цен наблюдается на территории Якутска, Кургана, Новосибирска, Мурманска, Волжского, Москвы и других городов России. Вместе с тем, в некоторых регионах РФ аренда квартир, наоборот, стала дешевле. В Сочи однокомнатное съемное жилье подешевело на более 13%. В Махачкале, Брянске, Севастополе и Саратове тоже цены на аренду жилья стали ниже.

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