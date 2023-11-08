Имя ученого известно по всему миру. Он родился в семье инженера в Горьком, ныне город Нижний Новгород. В 1991 году его семья переехала в Израиль, затем Илья стал жить в Канаде. По окончании Университета Торонто стал работать в сфере искусственного интеллекта и машинного обучения.

Канадский и американский ученый в области информатики, ИИ и машинного обучения, сооснователь и главный научный сотрудник OpenAI заявил, что создание искусственного интеллекта, похожего на человека, может иметь отрицательное влияние на человечество в будущем.

Об этом стало известно после презентации документального фильма, который выпустила «The Guardian». Суцкевер утверждает, что разрабатываемая технология OpenAI может изменить мир, но перемены не всегда идут на пользу людям. Ученый рассказал, что некоторые языковые модели могут быть сознательными.

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Источник изображения: specexpert.info

С одной стороны, это хорошо, потому что ИИ будет быстро и ясно понимать команды, установленные человеком. Но с другой стороны, поведение ИИ можно сравнить с отношением людей к животным. Человек не спрашивает у животных разрешение, чтобы построить автостраду, например. По этой причине Суцкевер считает, если неправильно запрограммировать ИИ, это может привести к негативным последствиям. В этом случае машина будет ориентироваться на «собственное выживание», а не на задаваемые программы.

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