В России становится больше граждан, оформивших кредит и имеющих задолженности по внесению ежемесячных платежей. Иногда россияне берут новый кредит, чтобы покрыть долги предыдущего.

По статистике ФССП с начала года показатель достиг 21 миллиона и 100 тысяч человек. В общей сложности сумма долгов по кредитам в стране составляет почти 3 триллиона рублей, что на 300 миллиардов больше, если сравнивать с данными за 2022 год.

Россиянам становится все труднее и труднее выплачивать долги, многие жалеют, что взяли кредит в банке. «Кредитный помощник» сообщает, что в РФ стало больше граждан, которые выделяют больше половины дохода на выплату кредитных обязательств. На 21% увеличилась доля тех, кто периодически пропускает срок внесения средств по оплате выданных кредитов.

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Источник изображения: dela.ru

Более половины россиян, имеющих кредиты, направляют около 18% дохода на погашение кредитов. Более 80% от дохода вынуждены отдавать 4% граждан. Статистика показывает, меньше всего просрочек по выплате кредитного долга у тех, у кого минимальная сумма ежемесячных платежей. В некоторых случаях россияне берут новый кредит, чтобы оплатить долг по ранее взятым кредитам.

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