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Информацию передает заместитель главы Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Сергей Дмитриев. Министерство определило основные источники взрыва устройств для связи.
С начала года в стране произошло более 200 пожаров, связанных с возгоранием телефонов. Дмитриев советует брать технику в официальных магазинах, где продаются сертифицированные товары. В Роскачестве составили рекомендации, которые позволят предотвратить подобные инциденты. Эксперты пришли к выводу, что телефоны взрываются не только из-за нелицензированного ПО, но и перегрева, производственного брака.
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Источник изображения: sb-smart.ru
Опасности подвержены устройства с литий-ионными аккумуляторами. Не рекомендуется носить гаджеты в задних карманах одежды, не стоит открывать приложения, когда телефон заряжается. Крайне не рекомендуется пользоваться устройством с вздутым аккумулятором. Если началось возгорание, нужно обеспечить перекрытие доступа кислорода к очагу. Например, можно бросить устройство в воду.