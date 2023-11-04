Эксперты рекомендуют обращать внимание на состояние своего мобильного телефона. Не стоит пользоваться устройством, если вздулся аккумулятор или есть другие признаки непригодности гаджета.

Информацию передает заместитель главы Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Сергей Дмитриев. Министерство определило основные источники взрыва устройств для связи.

С начала года в стране произошло более 200 пожаров, связанных с возгоранием телефонов. Дмитриев советует брать технику в официальных магазинах, где продаются сертифицированные товары. В Роскачестве составили рекомендации, которые позволят предотвратить подобные инциденты. Эксперты пришли к выводу, что телефоны взрываются не только из-за нелицензированного ПО, но и перегрева, производственного брака.

реклама

Источник изображения: sb-smart.ru

Опасности подвержены устройства с литий-ионными аккумуляторами. Не рекомендуется носить гаджеты в задних карманах одежды, не стоит открывать приложения, когда телефон заряжается. Крайне не рекомендуется пользоваться устройством с вздутым аккумулятором. Если началось возгорание, нужно обеспечить перекрытие доступа кислорода к очагу. Например, можно бросить устройство в воду.

рекомендации Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ i5 14600KF тоже поступил в продажу Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы



