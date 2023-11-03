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Astra_news
Ученые Калифорнийского университета: ИИ может заменить работу людей в более 40% случаев
Такой вывод они сделали после проведения эксперимента, в котором приняло участие 650 человек. Несмотря на улучшение показателей ИИ, был сделан вывод, что искусственный интеллект по-прежнему не может заменить работу людей на 100%.

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Во время исследования GPT-4 частично обошел тест Тьюринга. По этому методу определяются возможности вычислительных машин изображать человеческое поведение настолько хорошо, что окружающие не могут отличить ИИ от реальных людей.

Во время эксперимента исследователи организовали 1 400 игр, где 650 человек общались с людьми и искусственными интеллектом. Они должны были указать, кто, по их мнению, из собеседников является человеком. В первую очередь, они обращали на манеру общения и скорость ответов. Модели GPT-4 обманули участников эксперимента в 41% случаев. Это успех, если учитывать, что предыдущая версия GPT ввела в заблуждение до 14% людей. Тем не менее Калифорнийские исследователи сделали вывод: GPT-4 не прошел тест Тьюринга.

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Источник изображения: digitalocean.ru

Ученые подчеркивают, этот тест по-прежнему считается одним из самых точных методов оценки эффективного диалога с ИИ. И то, что искусственный интеллект в более 40% случаев смог выдать себя за человека, свидетельствует, что вычислительные машины не могут полностью заменить работу человека.

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#новости #искусственный интеллект
Источник: securitylab.ru
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