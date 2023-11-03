Диалог с пранкерами продолжают обсуждать в разных странах мира. Многим интернет-пользователям до сих пор непонятно, как блогеры могли выдать себя за чиновников и связаться с премьер-министром Италии.

Джорджа Мелони объявила, после ее общения с Владимиром Кузнецовым (блогером под ником Вован) и Алексеем Столяровым (блогером под ником Лексус), который вызвал широкий резонанс по всему миру, ушел в отставку Франческо Тало.

Джорджа Мелони считается первой в истории женщиной на посту председателя итальянского совета министров. До этого она работала министром по делам молодежи. 46-летняя женщина-политик подчеркнула, что ситуация не была решена должным образом, и все сожалеют, что Тало взял ответственность на себя за происходящее.

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Источник изображения: rbc.ru

Напомним, в сети опубликовали общение политика с пранкерами, выдававшими себя за чиновников из Африки. В записи Мелони признает, многие люди устали от украинского конфликта. Она сказала, что считает, у украинцев есть право на героизацию Бандеры.

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Диалог быстро привлек внимание со стороны общества. Известный итальянский политик Джузеппе Конте выступил с критикой в адрес Мелони. Многим интернет-пользователям непонятно, как пранкерам удалось связаться с политиком. Блогеры заявили, что это непростой процесс, на организацию диалога с Мелони ушло примерно 2 дня.