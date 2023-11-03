В настоящее время им ничего не угрожает. Пятерых туристов нашли спасатели и доставили их в безопасное место.

Компания из 5 человек отправилась на сплав из Тохты 26 октября, и 30 октября они должны были прибыть в Вижай, где была запланирована встреча с организатором похода. Договоренность была нарушена, в полицию поступило обращение о пропаже людей.

Расстояние от Тохты до Вижая равно примерно 50 километрам, для преодоления пути необходимо пересечь 2 реки. Выяснилось, что люди застряли на реке, проплыв более 10 километров. Вода замерзла, и продолжать плыть было невозможно. Тогда 2 туристов решили добраться до ближайшего поселка и позвать на помощь, рассказать по телефону родным, что все живы и здоровы. Трое из группы остались их ждать.

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Источник изображения: https://ru.m.wikipedia.org

В пресс-службе МВД по Свердловской области уточнили, что за туристами поехали спасатели, все пятеро любителей экстремального сплава по реке были спасены. Всем им не больше 35 лет. Проблема в том, что люди находились в труднодоступном месте, до которого на транспорте добраться невозможно. Спасателям пришлось 10 километров идти пешком. Сейчас никому из туристов не угрожает опасность.

В 2023 году это второй случай, когда туристы пропали рядом с перевалом Дятловым. Этим летом волонтеры нашли у дороги 18-летнего парня из Пермского края, и его отвезли на ближайшую базу. Урочище Перевал Дятлова получило такое название после трагедии, которая произошла в 1959 году. На склоне горы Холатчахль погибла группа туристов, которую возглавлял Игорь Дятлов.

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