Об этом заявили ее официальные представители. Реклама с участием кинозвезды вызвала большой интерес у зрителей, но ролик был снят незаконно. Эту ситуацию будут рассматривать в суде.

Актриса удивилась, что без ее ведома и согласия был использован ее голос, сгенерированный ИИ. Знаменитость подала в суд на приложение, основанное на работе нейросети. Оно называется Lisa AI: 90's Yearbook & Avatar.

Звезда шоу-бизнеса не понимает, почему разработчики программы использовали ее личность без разрешения, ведь это незаконно. Ситуация, по ее мнению, недопустимая. Рекламный ролик состоит из 22 секунд, видео было размещено в соцсети X. Во время создания видеоконтента были использованы кадры со Скарлетт Йоханссон, где она изображает Черную вдову во время съемок одноименного фильма Marvel.

реклама

Источник изображения: artfile.ru

рекомендации Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ i5 14600KF тоже поступил в продажу Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Актриса подчеркивает, что с ней никто не связывался по этому поводу, соответственно, она не могла дать согласие на использование ее личности в рекламе. Суть ролика заключалась в том, чтобы показать на широкую аудиторию, что приложение может создавать уникальные аватары. И только внизу мелким шрифтом было написано, что изображение не имеет отношения к этому человеку. Конфликтную ситуацию скоро рассмотрят в суде.