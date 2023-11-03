ДТП произошло 4 года назад, но только в 2023 году в ситуации была поставлена точка. Об аварии в Калифорнии узнали не только в США, но и за пределами страны.

На компанию Tesla был подан иск после инцидента в Лос-Анджелесе в 2019 году. В результате ДТП погиб водитель электромобиля, 2 пассажира получили ранения. Ситуация вызвала широкий резонанс.

Истцы утверждали, что электромобиль Tesla передвигался с помощью управления автопилота. По их мнению, именно автопилот вынудил их автомобиль съехать с дороги, после чего он врезался в дерево. В 2023 году автопилот был полностью оправдан присяжными.

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Источник изображения: rally36.ru

Адвокат, представляющий интересы Tesla, заметил, что авария могла произойти вследствие того, что водитель, в котором ехали истцы, управлял авто в нетрезвом состоянии. Была проведена экспертиза, которая выявила в крови жертвы ДТП алкоголь, но его содержание не превышало норму, установленную в Калифорнии.

На судебном заседании было установлено, авария произошла по ошибке погибшего водителя. Присяжные заявили, что автопилот не мог быть причастным к дорожно-транспортному происшествию. Более того, стало известно, что система Full Self-Driving предупреждала водителя о необходимости внимательно следить за дорогой. Это свидетельствует о том, что мужчина отвлекался во время движения на транспортном средстве.

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