На фоне увеличения интереса к майнингу и инвестициям в криптовалюту активизировались мошенники. В Южно-Сахалинске местная жительница перевела аферистам миллионы рублей. Этим делом заинтересовались правоохранительные органы.

33-летняя жительница города Южно-Сахалинск рассказала, что потеряла более 2,5 миллиона рублей в надежде получить прибыль на вложениях в криптовалюту. Она перевела мошенникам 2,7 миллиона рублей. По данному факту сейчас проводится расследование.

Жительница Южно-Сахалинска познакомилась с мошенником в одном из популярных мессенджеров. Во время общения он показался ей грамотным специалистом, ей понравилась его речь о возможности получать высокий доход при вложениях в криптовалюту. Далее мошенник пригласил ее в группу, где участников просят пройти регистрацию на криптовалютной площадке. За 14 дней женщина перевела аферистам все свои денежные средства. Этого ей показалось мало, поэтому она оформила потребительский кредит. В общей сумме перевод составил 2 миллиона 761 тысяча и 775 рублей.

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Источник изображения: kredit-on.ru

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Когда горожанка попыталась вывести обещанную прибыль на свой счет в программе, у нее не получилось осуществить операцию. Об этом она сообщила куратору, и ей сказали, что это стандартная процедура: для разблокировки счета требуется внести депозит. В этот момент женщина поняла, что столкнулась с мошенничеством и обратилась за помощью в правоохранительные органы. Расследование по этому делу продолжается.