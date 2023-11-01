Международный саммит состоится 1-2 ноября в усадьбе Блетчли-парк, что почти в 80 километрах от Лондона.

Известный миллиардер, инженер и предприниматель сообщил о том, что собирается принимать участие в международном саммите по ИИ, которой стартует 1 ноября. Мероприятие пройдет в течение 2 дней на территории Великобритании.

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Источник изображения: rbc.ru

Ожидается, что бизнесмен будет выступать вместе с британским премьер-министром Риши Сунаком. Прямую трансляцию встречи можно посмотреть в различных социальных сетях, в том числе, и в сети X.

Великобритания заявила о планах занять лидирующую позицию в сфере регулирования технологии ИИ. На саммите будут подниматься актуальные проблемы и учитываться перспективы искусственного интеллекта на мировом уровне. Отдельное внимание участники мероприятия будут уделять вопросам безопасности использования технологий. Одной из целей саммита является формирование правил в сфере использования ИИ, взаимодействие сторон для укрепления внешних связей.

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