Домашнюю работу учеников будет проверять искусственный интеллект. Нововведение пока не вступило в силу, но уже вызвало резонанс. Многие родители школьников считают, что ИИ не сможет заменить работу учителя, и это может отрицательно сказаться на оценках.

Представители Минцифры РФ сообщили о разработке типового решения для всех школ страны. В рамках реализации проекта домашние задания будут проверяться искусственным интеллектом. Ожидается, таким образом, можно уменьшить нагрузку учителей.

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Источник изображения: gazeta-pedagogov.ru

Выступая на форуме «ПРОФ-IT», замглавы федерального министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Качанов напомнил о том, что в стране часто обсуждают возможность проверки домашней работы учеников в автоматическом режиме. Нововведение могло бы облегчить работу учителей начальных, средних и старших классов. Качанов уточнил, что пора переходить от слов к делу, и подчеркнул, решение будет разрабатываться на базе Московской электронной школы, и в будущем оно будет доступно для всех регионов.

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Пока в Минпросвещении это заявление не комментируют, но ранее профильный министр Сергей Кравцов говорил о возможности перехода на авторежим проверки домашнего задания. Автоматическая проверка, с его слов, будет осуществляться на электронной платформе.