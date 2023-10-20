Незаконно установленные фермы для добычи криптовалюты закрывают в стране. От них доносится шум работы оборудования, что доставляет неудобства соседям. Они могут стать источником возгорания, так как устройства для криптодобычи должно работать в специальных условиях.

«Томскводоканал» могут оштрафовать от 60 000 рублей. Жители поселка Кайдаловка стали слышать бесперебойный шум, доносящийся с территории водозабора. Они обратились в СМИ, областная прокуратура провела проверку.

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В результате проверки от «Томскводоканала» требуют демонтировать незаконно установленную ферму для добычи криптовалюты. Оборудование работало на территории водозабора, это и стало причиной беспрерывного шума. Скоро дело будет рассматриваться в судебном порядке. Было зафиксировало нарушение требований действующего законодательства. Ферма работа без выдачи разрешительных документов. «Томскводоканал» может получить административный штраф от 60 до 100 000 рублей.

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Комплекс оборудования состоял из 2 газопоршневых установок, от них и доносился шум и вибрация до поселка. Обнаруженные установки на майнинговой ферме признали опасным производственным объектом.