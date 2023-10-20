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«Томскводоканал» могут оштрафовать от 60 000 рублей. Жители поселка Кайдаловка стали слышать бесперебойный шум, доносящийся с территории водозабора. Они обратились в СМИ, областная прокуратура провела проверку.
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В результате проверки от «Томскводоканала» требуют демонтировать незаконно установленную ферму для добычи криптовалюты. Оборудование работало на территории водозабора, это и стало причиной беспрерывного шума. Скоро дело будет рассматриваться в судебном порядке. Было зафиксировало нарушение требований действующего законодательства. Ферма работа без выдачи разрешительных документов. «Томскводоканал» может получить административный штраф от 60 до 100 000 рублей.
Комплекс оборудования состоял из 2 газопоршневых установок, от них и доносился шум и вибрация до поселка. Обнаруженные установки на майнинговой ферме признали опасным производственным объектом.