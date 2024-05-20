Airbus представила новый беспилотный вертолет UH-72B ULC, разработанный для улучшения логистической системы Корпуса морской пехоты США.

В настоящее время Морской корпус США активно занимается развитием своих логистических возможностей, включая модернизацию авиационного парка. В рамках этого процесса рассматривается интеграция в арсенал нескольких новых моделей беспилотных летательных аппаратов. Одна из таких моделей, разработанная компанией Airbus, основывается на платформе проверенного многоцелевого вертолета UH-72B Lakota.

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На конференции Sea Air Space 2024, проходившей в США в апреле, американское подразделение Airbus, которое является традиционным участником данного события, представило свою последнюю инновацию в области военно-морской техники и вооружения. Это был беспилотный вариант вертолета, который обещает стать значимым дополнением к текущему оборудованию Морского корпуса.

Airbus, американский авиастроительный гигант, продемонстрировал прототип автономного летательного аппарата, созданного на основе многоцелевого легкого вертолета UH-72B Lakota. Этот дрон сохраняет основные компоненты исходного воздушного судна, но его пилотская кабина заменена системой автоматизации. Несмотря на это, его функциональность остается неизменной: он предназначен для транспортировки грузов и, при необходимости, людей.

Разработчики из Airbus заявили, что этот автономный летательный аппарат, получивший рабочее название “Unmanned Logistics Connector” (Беспилотный логистический соединитель), разрабатывается специально для нужд Морского корпуса США. В перспективе такие устройства могут стать дополнением или даже заменой пилотируемым вертолетам Lakota и другим аналогичным оборудованием.

В рамках текущих исследовательских программ, Корпус морской пехоты США (KMP) стремится к реорганизации своей логистической системы с помощью беспилотных летательных аппаратов. Планы включают в себя разработку трех типов дронов с различными характеристиками полета и грузоподъемности. На данный момент, два из этих проектов уже находятся на этапе испытаний, а третий, известный как Aerial Logistics Connector, был недавно инициирован.

Согласно последним данным, проект UH-72B ULC пока представлен только конструкторскими чертежами. Физический прототип еще не создан, однако разработчики готовы приступить к его постройке и тестированию в кратчайшие сроки.

Эти беспилотные системы предназначены для транспортировки грузов КМП по всей территории США и на международных базах. Они особенно важны для укрепления позиций КМП в Тихоокеанском регионе и могут быть использованы в боевых условиях. В такой системе, ULC или аналогичные беспилотные аппараты будут работать в тандеме с другими транспортными дронами.

В конце апреля, Airbus US выразила интерес к участию в проекте ILC. Руководство компании сообщило о подаче заявки и ожидает решения от заказчика. Впоследствии стало известно о положительном исходе рассмотрения заявки, а также были раскрыты новые детали проекта.

14 мая компания Airbus US объявила о том, что KMP выбрала её для участия в проекте ALC и заключила соответствующее соглашение. Согласно условиям контракта, Airbus US обязуется завершить разработку беспилотного летательного аппарата UH-72B ULC и предоставить прототип для проведения тестирования. Информация о стоимости и сроках выполнения работ не разглашается.

В рамках проекта ALC также участвуют три другие компании, однако их имена пока не раскрываются. Все участники должны закончить разработку своих дронов в ближайшие месяцы, после чего начнутся тесты для сравнения техники. Это будет настоящее состязание, в ходе которого KMP намерена определить лучший дрон. Выбранный образец затем будет доработан и, возможно, принят на вооружение в следующем этапе проекта ALC.

Что касается вертолетов Lakota, используемых вооруженными силами США, они были созданы на основе модели EC145, разработанной Eurocopter (теперь часть Airbus). Этот базовый вертолет был спроектирован в конце 90-х и запущен в серийное производство в начале 2000-х, после чего поступил на вооружение.

В 2007 году была завершена разработка военной версии вертолета для Пентагона, и он был введен в эксплуатацию под обозначением UH-72A. Этому вертолету было дано имя “Лакота”, в честь одного из коренных американских племен. Задачей новых вертолетов была замена устаревших UH-1, и она была успешно выполнена. На данный момент армейские и морские силы получили более 450 таких машин.

Airbus внес значительные улучшения в базовую модель EC145/H145 в течение десятых годов. В результате этих усовершенствований к концу десятилетия был разработан обновленный военный вертолет UH-72B. После прохождения всех необходимых тестов Пентагон разместил заказ на эти вертолеты. Первая партия была доставлена на вооружение в 2021 году, и производство продолжает действовать.

Американское подразделение Airbus взяло за основу серийный вертолет для создания нового беспилотного аппарата. Этот беспилотник уже представлен для оценки Морскому корпусу, и его прототип скоро пройдет испытания. В случае, если ULC превзойдет другие проекты в рамках программы ALC, он будет использован для кардинального обновления логистической системы ILC.

В рамках проекта UH-72B ULC планируется использовать максимальное количество компонентов и конструкций из линейки вертолетов Lakota. Хотя основная конструкция фюзеляжа подвергнется изменениям, основные элементы, такие как двигатель, системы поддержки и управления, останутся прежними. Однако места для экипажа будут убраны и заменены на системы для удаленного и автономного контроля.

Беспилотный летательный аппарат отличается аэродинамическим фюзеляжем, обеспечивающим оптимальный внутренний объем. Боковые раздвижные двери и задний откидной люк служат для доступа в грузовое отделение. Над пилотской кабиной размещены двигатель, трансмиссия и винт. Сохранена узкая хвостовая часть с крупным килем и кольцевым каналом для управляющего винта, а также лыжное шасси.

Габариты беспилотника схожи с базовым вертолетом: длина составляет примерно 13 метров, а высота — 3,45 метра. Четырехлопастный винт имеет диаметр 11 метров. Максимальная взлетная масса установлена на уровне 3,8 тонн, что на 100 кг больше базовой модели. Весовые характеристики обеих машин практически идентичны.

Двигательная установка состоит из двух турбовальных двигателей Turbomeca Arriel 1E2 с мощностью 738 лошадиных сил каждый. Максимальная скорость полета достигает 135 узлов (250 км/ч), потолок — до 6 тысяч метров, а дальность полета — не менее 350 морских миль (650 км). Базовая модель UH-72I имеет сопоставимые летные характеристики.

Американская компания Airbus разработала систему управления для беспилотного летательного аппарата, позволяющую ему выполнять команды оператора или управляться автономно. Интегрированные в систему средства связи и навигации усиливают его функциональность. Оптико-электронная станция, оснащенная камерами для дневного и ночного видения, установлена на дроне для выполнения задач пространственной ориентации и пилотирования. Это сферическое устройство, расположенное под передней частью фюзеляжа, гарантирует идеальную видимость.

UH-72B ULC способен перевозить грузы весом до 1,8 тонны и на данный момент используется преимущественно для транспортировки военных материалов. Основное предложение по его использованию заключается в перевозке транспортно-пусковых контейнеров, содержащих ракеты различных типов. Это сделает возможным поддержку работы ILC — инновационных ракетных комплексов, которые сейчас находятся в процессе разработки и тестирования.

На текущий момент, беспилотный вертолет ULC от Airbus US представлен лишь в форме проектной документации, промоционных график и образца для демонстрации. Ожидается, что в ближайшие месяцы будет создан полнофункциональный прототип, который должен будет пройти испытания для сравнения с тремя другими проектами и выявления его преимуществ. Сейчас еще рано делать выводы о шансах беспилотной версии UH-72B на победу в конкурсе ALC.

Независимо от исхода проекта Airbus в США, планы ILC по внедрению новой системы воздушной логистики будут продолжены. В рамках программы ALC, Корпус может выбрать наиболее подходящий вариант, соответствующий его требованиям. Результаты испытаний покажут, какой из беспилотных аппаратов будет выбран.