Ллойд Остин признал, что он не адекватно управлял своим заболеванием раком

Ллойд Остин, глава военного ведомства США, принес извинения за то, что не рассказал американцам и даже президенту о своем заболевании раком, когда вернулся в Пентагон на этой неделе после долгого лечения в госпитале.

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На пресс-брифинге в четверг в Пентагоне, который состоялся впервые за два года, Остин признал, что он скрывал свою болезнь, и его сотрудники старались скрыть его состояние здоровья, когда он отправился на операцию в декабре.

"Я хочу четко подчеркнуть, что мы неправильно поступили. Я не справился с этим должным образом", - сказал он. "Мне следовало сообщить президенту о своем диагнозе рака. Я должен был поделиться этой информацией со своей командой и американским народом, и я полностью принимаю на себя ответственность".

15 января Остин выписали из Национального военно-медицинского центра имени Уолтера Рида, где он находился в течение продолжительного времени из-за осложнений, возникших после операции месяцем ранее, включая симптомы инфекции крови.

Далее он отметил, что подобная позиция подразумевает "потерю части личной жизни, которую большинство из нас считает само собой разумеющимся", но признал, что "американский народ имеет право знать, когда его лидеры сталкиваются с проблемами здоровья, которые могут влиять на их способность выполнять свои обязанности, даже временно".

Хотя руководитель Пентагона утверждал, что не верит, будто его решение создало атмосферу секретности в Министерстве обороны, он признал, что некоторые из его сотрудников, возможно, думали, что они "делают что-то в моих интересах", сохраняя его диагноз в тайне от общественности и даже от президента Джо Байдена. Однако Остин настаивал на том, что он не приказывал своей команде лгать, но признал, что его поступок был "ошибкой".

"В данном случае речь идет скорее о конфиденциальности, а не о секретности. Я должен был сообщить об этом своему начальнику, но этого не сделал", - прибавил он.

После споров на этот счет Пентагон в настоящее время пересматривает процедуры, по которым чиновники министерства обороны обменивались информацией о заболевании Остина. Министр обороны заявил, что будут внесены изменения в политику, требующие уведомления нескольких высокопоставленных чиновников в подобных случаях, как его.

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Пока министр обороны был в госпитале Волтер Рид в то время заместитель министра обороны Кэтлин Хикс временно выполняла его обязанности, сообщает издание Military Times, отмечая, что Хикс находилась в тот момент на отпуске в Пуэрто-Рико и что ей никогда не давали объяснения, почему ей были переданы дополнительные полномочия.