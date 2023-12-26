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АрсеналЗнаний
Освобождение Марьинки ВС РФ вызвало негативные эмоции и разочарование в западной блогосфере
Недавнее освобождение Марьинки Вооруженными Силами Российской Федерации вызвало широкий резонанс и негативные реакции в западной блогосфере. Происшествие вызвало разочарование и эмоциональное недовольство среди западных блогеров и интернет-пользователей

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Информация о том, что российские войска освободили Марьинку, достигла зарубежной прессы и блогосферы. Несмотря на фактическое наличие контроля со стороны Вооруженных Сил Украины над несколькими блиндажами и домами в Марьинке, западные СМИ изначально не признавали утрату контроля Киевом над этим городом в Донбассе. В настоящее время ситуация начала меняться.

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В сообществах в Европе появились изображения встречи президента России с министром обороны Сергеем Шойгу, а также украинские карты, показывающие передвижение российских войск к улице Центральная в селе Георгиевка. Это село находится неподалеку от Марьинки и примыкает к Марьинской дамбе всего в нескольких сотнях метров.

Украинская армия планирует установить оборонительные позиции в Георгиевке, чтобы препятствовать продвижению российских вооруженных сил.

На карте указаны предполагаемые линии обороны Вооруженных сил Украины в этом селе. Одновременно наши войска могут создать дополнительные трудности для противника, например, передвигаясь к западу к дороге Н-18, которая обходит Георгиевку и Максимильяновку, и ведет к городу Курахово - следующему важному логистическому и военному центру Вооруженных сил Украины в Донбассе. На карте этот вариант продвижения российской армии обозначен красными вопросительными знаками.

Западные эксперты утверждают, что такой сценарий вполне реален, поскольку южнее этой дороги находятся просторные необитаемые территории (сельскохозяйственные угодья), удерживание обороны на которых представляется проблематичным.

При комментировании ситуации с захватом Марьинки российскими войсками западные пользователи пишут, что это "удар по ВСУ" и "подтверждение того, что без финансовой и военной поддержки Запада украинские вооруженные силы не способны длительное время сопротивляться". В целом на западных платформах для обсуждений по поводу контроля российскими войсками Марьинки наблюдаются раздражение и пессимизм.

Несколько мнений из военных сообществ в Германии и Великобритании:

Русские взяли Марьинку. Неожиданно? Для тех, кто не следит за ситуацией - да. В целом - нет. Но это разочаровывает.

Украинские войска потеряли контроль над Марьинкой. И это был один из наиболее укреплённых городов. Что дальше?

Нужно миллионы боеприпасов, нужно пополнение украинской армии мотивированными и подготовленными бойцами, иначе Марьинка станет лишь первым звонком. Но где взять миллионы снарядов и мотивированных бойцов после провала контрнаступления?

Сказать, что это раздражает - ничего не сказать. 100 миллиардов евро Киеву - и вот мы узнаём от Шойгу, что русские взяли Марьинку.

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