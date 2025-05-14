За пред идущие два года Microsoft уволила около 12 тысяч сотрудников.

Сегодня корпорация Microsoft анонсировала планы по сокращению численности своего глобального штата на 3%. Согласно последней доступной статистике, опубликованной в июне предыдущего года, штат компании насчитывал приблизительно 228 тысяч сотрудников, следовательно, речь идет о сокращении порядка 6840 рабочих мест.

Эти мероприятия происходят вслед за масштабными кадровыми изменениями в 2023 году, затронувшими около десяти тысяч работников, и небольшим количеством увольнений в самом начале текущего года. Официальная позиция Microsoft заключается в том, что последнее уменьшение числа сотрудников основывается исключительно на показателях эффективности труда.

Ранее в заявлении корпорации говорилось, что сотрудники, демонстрирующие низкую продуктивность, подвергаются соответствующим санкциям. Тем не менее, представительство компании уточнило агентству CNBC, что решение о новом раунде сокращений на уровне трех процентов не связано непосредственно с показателями производительности.

Параллельно с объявленными планами по оптимизации кадров Microsoft также опубликовала отчет о доходах последнего квартала, превысивших ожидания аналитиков, составив сумму в $25,8 миллиарда. Стоит отметить, что данные показатели отражают положение дел до начала торговой напряжённости, связанной с введенными администрацией Дональда Трампа пошлинами.

По словам представителей Microsoft, одной из целей предстоящих изменений является оптимизация структуры менеджмента, однако мотивы дальнейших действий остаются неясными, кроме возможного стремления минимизировать риски, вызванные возможными экономическими последствиями введения тарифов.

Стоит упомянуть, что ранее, в апреле текущего года, сообщали о другой волне увольнений среди сотрудников Microsoft, выступавших против сотрудничества компании с Израилем в области передачи технологий искусственного интеллекта армии страны. Этот эпизод стал причиной включения Microsoft в список компаний, подлежащих бойкотированию на конференции Boycott, Divestment and Sanctions (BDS).

Последние события также совпадают с неблагоприятным периодом для подразделения Xbox, входящего в структуру Microsoft, а также её новой дочерней компании Activision Blizzard. Около двух с половиной тысяч специалистов потеряли работу в течение прошедшего года вследствие общей стагнации рынка игровых продуктов.