Intel анонсирует профессиональные графические процессоры Arc Battlemage на выставке Computex

Компания Intel собирается представить новые профессиональные графические карты серии Arc, построенные на новой архитектуре Battlemage (Xe2). Ожидается, что они появятся на выставке Computex и предложат увеличенный объем видеопамяти по сравнению с предыдущими моделями. Точные спецификации пока неизвестны, подробности ожидаются на презентации в Тайбэе.

Семейство графических решений Intel Battlemage в настоящий момент базируется на чипе BMG-G21, используемом в картах Arc B 570 и Arc B 580. Ранее ходили слухи о различных вариантах, включая большой чип BMG-G31, неоднократно встречавшийся в экспортных документах. Основная масса поставок идет во Вьетнам, где расположены предприятия по сборке и тестированию компонентов. Однако данные экспорта сами по себе недостаточны для подтверждения разработки карт на базе BMG-G31, поэтому относиться к ним следует осторожно.

Еще одна интересная деталь — информация о профессиональном GPU с объемом видеопамяти 24 ГБ появилась еще в декабре предыдущего года. Недавно производитель случайно подтвердил существование версии B580 с таким количеством памяти. Исходя из имеющихся сведений, можно предположить, что новый профессиональный графический процессор Battlemage будет оснащен 12-ю микросхемами GDDR6 общей емкостью 24 ГБ. Остальные характеристики предположительно останутся близкими к карте Arc B580.

Intel продолжает позиционировать BMG-G21 как доступное решение для среднего уровня рынка, конкурирующее с такими устройствами, как NVIDIA RTX 4060 AD107. Несмотря на ограниченную производительность в 20 ядрах Xe (2560 шейдеров), карта сможет привлечь внимание пользователей, которым важен именно объем видеопамяти — например, специалистов, работающих с большими изображениями, научной графикой или большими языковыми моделями. Эффективность такой стратегии будет зависеть от ценовой политики Intel.

Стоит отметить, что аналогичные изменения происходят и у конкурентов: согласно утечкам, в профессиональной линейке AMD Radeon Pro W9000 на базе архитектуры RDNA 4 объем видеопамяти снизится с 48 ГБ до 32 ГБ. Таким образом, графическая карта Intel с предполагаемым объемом памяти в 24 ГБ выглядит весьма конкурентоспособной. Вопрос лишь в том, представит ли Intel версию с большей мощностью, основанную на более мощном чипе BMG-G31. Ответ на этот вопрос станет известен после официального анонса.