Компания Intel собирается представить новые профессиональные графические карты серии Arc, построенные на новой архитектуре Battlemage (Xe2). Ожидается, что они появятся на выставке Computex и предложат увеличенный объем видеопамяти по сравнению с предыдущими моделями. Точные спецификации пока неизвестны, подробности ожидаются на презентации в Тайбэе.
Семейство графических решений Intel Battlemage в настоящий момент базируется на чипе BMG-G21, используемом в картах Arc B 570 и Arc B 580. Ранее ходили слухи о различных вариантах, включая большой чип BMG-G31, неоднократно встречавшийся в экспортных документах. Основная масса поставок идет во Вьетнам, где расположены предприятия по сборке и тестированию компонентов. Однако данные экспорта сами по себе недостаточны для подтверждения разработки карт на базе BMG-G31, поэтому относиться к ним следует осторожно.
Еще одна интересная деталь — информация о профессиональном GPU с объемом видеопамяти 24 ГБ появилась еще в декабре предыдущего года. Недавно производитель случайно подтвердил существование версии B580 с таким количеством памяти. Исходя из имеющихся сведений, можно предположить, что новый профессиональный графический процессор Battlemage будет оснащен 12-ю микросхемами GDDR6 общей емкостью 24 ГБ. Остальные характеристики предположительно останутся близкими к карте Arc B580.
Intel продолжает позиционировать BMG-G21 как доступное решение для среднего уровня рынка, конкурирующее с такими устройствами, как NVIDIA RTX 4060 AD107. Несмотря на ограниченную производительность в 20 ядрах Xe (2560 шейдеров), карта сможет привлечь внимание пользователей, которым важен именно объем видеопамяти — например, специалистов, работающих с большими изображениями, научной графикой или большими языковыми моделями. Эффективность такой стратегии будет зависеть от ценовой политики Intel.
Стоит отметить, что аналогичные изменения происходят и у конкурентов: согласно утечкам, в профессиональной линейке AMD Radeon Pro W9000 на базе архитектуры RDNA 4 объем видеопамяти снизится с 48 ГБ до 32 ГБ. Таким образом, графическая карта Intel с предполагаемым объемом памяти в 24 ГБ выглядит весьма конкурентоспособной. Вопрос лишь в том, представит ли Intel версию с большей мощностью, основанную на более мощном чипе BMG-G31. Ответ на этот вопрос станет известен после официального анонса.